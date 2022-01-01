В «Енергоатомі» закликали направити миротворців на ЗАЕС для виведення російських військ





Про це повідомляє Петра Котіна в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що "Енергоатом" наразі працює над планом щодо виконання рекомендацій МАГАТЕ, які викладені у звіті за результатами візиту на станцію. За його словами, кінцева мета плану - провести деокупацію ЗАЕС.



Місія запропонувала



Він зауважив, що Росія з самого початку не погоджувалася виводити свої війська, але, на його думку, тиск міжнародної спільноти може вплинути на її рішення.



"Ми з самого початку говорили, що аби це реалізувати необхідне введення миротворчого контингенту - на територію станції, Енергодару і довколишніх територій", - сказав Котін.



Він додав, що це потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але саме шляхом введення миротворчого контингенту можливо вивести російських загарбників.



Нагадаємо, 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію.



Зокрема, в ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів станції, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.



Також місія зауважила необхідність створення зону ядерної безпеки на станції, що не ідентично демілітаризації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Введення миротворчого контингенту на Запорізьку АЕС може сприяти виведенню з території станції російських військ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома"в ефірі телемарафону.Він зазначив, що "Енергоатом" наразі працює над планом щодо виконання рекомендацій МАГАТЕ, які викладені у звіті за результатами візиту на станцію. За його словами, кінцева мета плану - провести деокупацію ЗАЕС.Місія запропонувала організувати безпекову зону навколо станції . В свою чергу Котін зазначив, що Україна підтримує ідею створення демілітаризованої зони і виведення російських військ.Він зауважив, що Росія з самого початку не погоджувалася виводити свої війська, але, на його думку, тиск міжнародної спільноти може вплинути на її рішення."Ми з самого початку говорили, що аби це реалізувати необхідне введення миротворчого контингенту - на територію станції, Енергодару і довколишніх територій", - сказав Котін.Він додав, що це потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але саме шляхом введення миротворчого контингенту можливо вивести російських загарбників.Нагадаємо, 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію.Зокрема, в ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів станції, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.Також місія зауважила необхідність створення зону ядерної безпеки на станції, що не ідентично демілітаризації.

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