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В «Енергоатомі» закликали направити миротворців на ЗАЕС для виведення російських військ

В «Енергоатомі» закликали направити миротворців на ЗАЕС для виведення російських військ
Введення миротворчого контингенту на Запорізьку АЕС може сприяти виведенню з території станції російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що "Енергоатом" наразі працює над планом щодо виконання рекомендацій МАГАТЕ, які викладені у звіті за результатами візиту на станцію. За його словами, кінцева мета плану - провести деокупацію ЗАЕС.

Місія запропонувала організувати безпекову зону навколо станції. В свою чергу Котін зазначив, що Україна підтримує ідею створення демілітаризованої зони і виведення російських військ.

Він зауважив, що Росія з самого початку не погоджувалася виводити свої війська, але, на його думку, тиск міжнародної спільноти може вплинути на її рішення.

"Ми з самого початку говорили, що аби це реалізувати необхідне введення миротворчого контингенту - на територію станції, Енергодару і довколишніх територій", - сказав Котін.

Він додав, що це потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але саме шляхом введення миротворчого контингенту можливо вивести російських загарбників.

Нагадаємо, 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію.

Зокрема, в ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів станції, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.

Також місія зауважила необхідність створення зону ядерної безпеки на станції, що не ідентично демілітаризації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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