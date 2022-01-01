Військового з Волині нагородили посмертно орденом «За мужність»

Анатолія Зубара із Старої Вижівки посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



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Указом Президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Анатолія Зубара посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Державну нагороду передав дружині загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Віталій Гайда.



Щирі слова вдячності й підтримки висловив Світлані Зубар селищний голова Василь Камінський.



Разом з рідними, присутні на заході вшанували пам'ять Анатолія й усіх Захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання.



Опісля поклали квіти до стенду загиблим Героям! Вічна пам’ять Герою! Слава нашим Захисникам!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Старої Вижівки посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомили у Старовижівській селищій раді.Указом Президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Анатолія Зубара посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Державну нагороду передав дружині загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковникЩирі слова вдячності й підтримки висловивселищний головаРазом з рідними, присутні на заході вшанували пам'ять Анатолія й усіх Захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання.Опісля поклали квіти до стенду загиблим Героям! Вічна пам’ять Герою! Слава нашим Захисникам!

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