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Росіяни обстрілюють Енергодар: місто знову знеструмлене

Росіяни обстрілюють Енергодар: місто знову знеструмлене
Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті вдруге за день пропала електрика.

Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту.

Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно- відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо", - йдеться в повідомленні.

Орлов звернувся до мешканців з проханням зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

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Теги: Росія, Україна, війна
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