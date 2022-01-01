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Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу

Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу
Російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що свідомо напав на Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на це зізнання.

Про це очільник МЗС написав у Twitter, пише УНІАН.

Путін заявив, що Росія нібито відповіла "дзеркально", щоб допомогти жителям Донбасу.

"Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом", – зазначив диктатор.

Він наголосив, що наказав напасти на Україну "свідомо". Ба більше, диктатор впевнений, що війна призведе до "зміцнення" РФ.

Очільник МЗС після заяв Путіна закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України", - написав Кулеба.

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Теги: Росія, Україна, війна
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