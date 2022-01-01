Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке

Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
З 7 вересня 2022 року у 17 областях України, зокрема й на Волині, розпочалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС.

На мобільні телефони волинян близько 14:00 прийшли «екстрені оповістки». Гучний сигнал разом із вібрацією тривав 15-20 секунд.

На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у зазначених областях для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке



ДСНС радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екстрена оповістка, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу
Сьогодні, 15:00
У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні
Сьогодні, 14:45
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
Сьогодні, 14:17
Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні
Сьогодні, 14:09
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
06 вересень, 11:00
На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки
03 вересень, 15:00
На Волині ДСНС тестуватиме інформування населення про загрози через мобільні На Волині ДСНС тестуватиме інформування населення про загрози через мобільні
03 вересень, 10:11
В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь
31 серпень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні
Сьогодні, 14:45
 0
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
Сьогодні, 14:17
 0
Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні
Сьогодні, 14:09
 0
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8