Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
Сьогодні, 14:17
З 7 вересня 2022 року у 17 областях України, зокрема й на Волині, розпочалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
На мобільні телефони волинян близько 14:00 прийшли «екстрені оповістки». Гучний сигнал разом із вібрацією тривав 15-20 секунд.
На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у зазначених областях для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
ДСНС радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.
Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
На мобільні телефони волинян близько 14:00 прийшли «екстрені оповістки». Гучний сигнал разом із вібрацією тривав 15-20 секунд.
На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у зазначених областях для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
ДСНС радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.
Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.
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