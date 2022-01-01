Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні





Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише



За її словами, росіянам на півдні також дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.



"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїздять з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їх спілкування розкриває, що вони тут уже давно і сили на фініші", – говорить керівниця пресцентру Сил оборони на півдні.



Така ситуація спонукає росіян складати зброю і здаватися до полону.



"Так, є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також є випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", – підсумувала Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півдні російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здаються у полон.Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь"в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише ТСН За її словами, росіянам на півдні також дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування."Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїздять з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їх спілкування розкриває, що вони тут уже давно і сили на фініші", – говорить керівниця пресцентру Сил оборони на півдні.Така ситуація спонукає росіян складати зброю і здаватися до полону."Так, є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також є випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", – підсумувала Гуменюк.

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