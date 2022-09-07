Данілов оцінив можливість повторного наступу на Київ

Данілов оцінив можливість повторного наступу на Київ
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що повторний наступ Росії на Київ навряд чи вдасться.

Про це повідомив Данілов в інтерв’ю LB.UA.

"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться", - відповів Данілов на питання щодо повторного наступу росіян на Київ.

Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбуваэться.

Він також додав, що Україна вживає "певних заходів" – серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська, – ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".

Данілов підкреслив, що "поки що розвідка вважає, що цього не буде".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Данілов, Київ, повторний наступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні
Сьогодні, 14:09
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Сьогодні, 13:55
Данілов оцінив можливість повторного наступу на Київ
Сьогодні, 13:38
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
Сьогодні, 12:55
В Україні зафіксували перші заморозки
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією, – Данілов Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією, – Данілов
25 серпень, 02:12
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
23 серпень, 22:13
Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк
23 серпень, 12:40
Затримали 46-річного волинянина, який повідомив про «замінування» держустанови у Києві Затримали 46-річного волинянина, який повідомив про «замінування» держустанови у Києві
05 серпень, 10:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні
Сьогодні, 14:45
 0
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
Сьогодні, 14:17
 0
Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні
Сьогодні, 14:09
 0
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8