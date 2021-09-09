У храмі на Волині вперше молилися українською мовою





Про це повідомляє Ковельський деканат ПЦУ у



Молебен відправив протоієрей Іоан Бонис,старший декан Ковельського деканату у співслужінні настоятеля парафії о. Сергія Куля та священиків благочиння.



Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.



"6 вересня церковна громада ввійшла до свого рідного храму. Ми вітаємо настоятеля та парафіян цього храму з особливою церковно-історичною подією", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с.Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.Про це повідомляє Ковельський деканат ПЦУ у Фейсбуці Молебен відправив протоієрейстарший декан Ковельського деканату у співслужінні настоятеля парафії о.та священиків благочиння.Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою."6 вересня церковна громада ввійшла до свого рідного храму. Ми вітаємо настоятеля та парафіян цього храму з особливою церковно-історичною подією", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію