У храмі на Волині вперше молилися українською мовою

У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с.Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.

Про це повідомляє Ковельський деканат ПЦУ у Фейсбуці.

Молебен відправив протоієрей Іоан Бонис,старший декан Ковельського деканату у співслужінні настоятеля парафії о. Сергія Куля та священиків благочиння.
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою

Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою


"6 вересня церковна громада ввійшла до свого рідного храму. Ми вітаємо настоятеля та парафіян цього храму з особливою церковно-історичною подією", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Скулин, храм, молебен, українська мова, ПЦУ
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