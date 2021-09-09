У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
Сьогодні, 12:55
6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с.Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.
Про це повідомляє Ковельський деканат ПЦУ у Фейсбуці.
Молебен відправив протоієрей Іоан Бонис,старший декан Ковельського деканату у співслужінні настоятеля парафії о. Сергія Куля та священиків благочиння.
Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.
"6 вересня церковна громада ввійшла до свого рідного храму. Ми вітаємо настоятеля та парафіян цього храму з особливою церковно-історичною подією", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Ковельський деканат ПЦУ у Фейсбуці.
Молебен відправив протоієрей Іоан Бонис,старший декан Ковельського деканату у співслужінні настоятеля парафії о. Сергія Куля та священиків благочиння.
Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.
"6 вересня церковна громада ввійшла до свого рідного храму. Ми вітаємо настоятеля та парафіян цього храму з особливою церковно-історичною подією", - йдеться у повідомленні.
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