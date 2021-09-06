В Україні зафіксували перші заморозки





Про це повідомляє



"Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.



Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вночі 7 вересня зафіксували перші заморозки. У деяких регіонах температура опустилася нижче нуля.Про це повідомляє Укргідрометцентр "Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію