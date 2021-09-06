В Україні зафіксували перші заморозки

В Україні зафіксували перші заморозки
В Україні вночі 7 вересня зафіксували перші заморозки. У деяких регіонах температура опустилася нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.


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Теги: заморозки, Волинь
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