Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО
Сьогодні, 12:27
Ключі від двох автомобілів 6 вересня передали бійцям 100-ї окремої бригади територіальної оборони області.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».
Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.
Очільник області зазначив, що в умовах воєнного стану резервне джерело зв’язку надзвичайно необхідне, а військовим і поготів.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».
Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.
Очільник області зазначив, що в умовах воєнного стану резервне джерело зв’язку надзвичайно необхідне, а військовим і поготів.
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