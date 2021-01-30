Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО

Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО
Ключі від двох автомобілів 6 вересня передали бійцям 100-ї окремої бригади територіальної оборони області.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».
Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО

Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.

Очільник області зазначив, що в умовах воєнного стану резервне джерело зв’язку надзвичайно необхідне, а військовим і поготів.
Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО

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Теги: автомобілі, бійці, допомога
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