Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».



Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.



Очільник області зазначив, що в умовах воєнного стану резервне джерело зв’язку надзвичайно необхідне, а військовим і поготів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ключі від двох автомобілів 6 вересня передали бійцям 100-ї окремої бригади територіальної оборони області.Про це повідомили у Волинській ОВА.Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.Очільник області зазначив, що в умовах воєнного стану резервне джерело зв’язку надзвичайно необхідне, а військовим і поготів.

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