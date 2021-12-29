12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»

Володимиром, Валентина Шотолюк виховує 5-ро дітей.



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Найстаршому сину Дмитру лише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.



Вручити Посвідчення до почесного звання України «Мати-героїня» та значок до нього мешканці села Липини Валентині Володимирівні Шолотюк 6 вересня 2022 року приїхали заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук та начальниця відділу соціального захисту населення Катерина Голубович.



Почесне звання «Мати-героїня», за рекомендацією виконкому Підгайцівської сільської ради, ще у грудні 2021 року присвоїв Президент України Володимир Зеленський.



Після декрету, у 2016 році Валентині вдалося на два роки повернутися до педагогічної практики у Липинську школу. Там вона працювала асистентом вчителя, хоча, закінчивши школу з срібною медаллю, успішно склала іспити та вступила на філологічний факультет, де у 2004 році отримала диплом філолога.



Сім’я живе дружно, дітей виховують патріотами рідної землі, увесь вільний час мама приділяє вихованню та допомозі у навчанні дітям.



12-річний Михайло полюбляє українську мову, має неабиякі успіхи у технічному моделюванні, яким займається у позашкільний час. Це помітили в Управлінні освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації та відзначили його старання грамотою. Інші діти теж добре навчаються та ведуть активне шкільне життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 років безперервної декретної відпустки, - така історія молодої багатодітної мами із села Липини Підгайцівської громади. Разом із чоловікомвиховує 5-ро дітей.Про це повідомляють на сайті громади.Найстаршому синулише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.Вручити Посвідчення до почесного звання України «Мати-героїня» та значок до нього мешканці села Липини Валентині Володимирівні Шолотюк 6 вересня 2022 року приїхали заступник Підгайцівського сільського головита начальниця відділу соціального захисту населенняПочесне звання «Мати-героїня», за рекомендацією виконкому Підгайцівської сільської ради, ще у грудні 2021 року присвоїв Президент УкраїниПісля декрету, у 2016 році Валентині вдалося на два роки повернутися до педагогічної практики у Липинську школу. Там вона працювала асистентом вчителя, хоча, закінчивши школу з срібною медаллю, успішно склала іспити та вступила на філологічний факультет, де у 2004 році отримала диплом філолога.Сім’я живе дружно, дітей виховують патріотами рідної землі, увесь вільний час мама приділяє вихованню та допомозі у навчанні дітям.12-річний Михайло полюбляє українську мову, має неабиякі успіхи у технічному моделюванні, яким займається у позашкільний час. Це помітили в Управлінні освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації та відзначили його старання грамотою. Інші діти теж добре навчаються та ведуть активне шкільне життя.

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