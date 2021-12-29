12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»

12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»
12 років безперервної декретної відпустки, - така історія молодої багатодітної мами із села Липини Підгайцівської громади. Разом із чоловіком Володимиром, Валентина Шотолюк виховує 5-ро дітей.

Про це повідомляють на сайті громади.

Найстаршому сину Дмитру лише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.

Вручити Посвідчення до почесного звання України «Мати-героїня» та значок до нього мешканці села Липини Валентині Володимирівні Шолотюк 6 вересня 2022 року приїхали заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук та начальниця відділу соціального захисту населення Катерина Голубович.

Почесне звання «Мати-героїня», за рекомендацією виконкому Підгайцівської сільської ради, ще у грудні 2021 року присвоїв Президент України Володимир Зеленський.

Після декрету, у 2016 році Валентині вдалося на два роки повернутися до педагогічної практики у Липинську школу. Там вона працювала асистентом вчителя, хоча, закінчивши школу з срібною медаллю, успішно склала іспити та вступила на філологічний факультет, де у 2004 році отримала диплом філолога.

Сім’я живе дружно, дітей виховують патріотами рідної землі, увесь вільний час мама приділяє вихованню та допомозі у навчанні дітям.

12-річний Михайло полюбляє українську мову, має неабиякі успіхи у технічному моделюванні, яким займається у позашкільний час. Це помітили в Управлінні освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації та відзначили його старання грамотою. Інші діти теж добре навчаються та ведуть активне шкільне життя.

12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»

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Теги: мати-героїня, Липини
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