У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках

У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках
Луцькі оперативники встановлюють особи зловмисників, які підозрюються у крадіжках з магазинів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За цим фактом у провадженні слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження.
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках



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Теги: Луцьк, поліція, злодії
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