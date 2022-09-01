ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною

ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною
Повітряні сили Збройних сил України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УП.

"Буквально годину тому (близько 08:30 – ред.) збито ще один вертоліт окупантів, Ка-52… на Херсонщині. Цей вертоліт уже більше ніколи не злетить", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що це заслуга військовослужбовців Повітряного командування "Південь".

Напередодні військовослужбовці ПК "Південь" знищили чотири з п'яти ракет Х-101, ще одну знищив військовослужбовець ПК "Схід".

Ще одна ракета все ж долетіла і вразила "деякі об'єкти" української інфраструктури, сказав Ігнат.

За ніч на сході було збито два ворожих БПЛА, повідомив він.

ППО також збила ворожий штурмовик Су-25. Загалом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаударів по військових та цивільних об'єктах; російські пілоти здійснили до 20 рейсів. А Повітряні сили ЗСУ завдали 27 ударів.





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Теги: Херсонщина, Ка-52, збили вертоліт
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