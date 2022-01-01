Чи можуть чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС





У Державній прикордонній службі України розповіли, чи можуть виїхати з країни військовозобов'язані чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, інформує пресслужба



Для перетину кордону, крім документів, які засвідчують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не може бути призвана на військову службу та має право на виїзд з України.



"Візи іноземних держав не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виїхати за кордон можуть особи, які не підлягають призову або звільнені від нього. Утім, нерідко, коли вони отримують відмову від прикордонних служб через те, що не підготували необхідні документи.У Державній прикордонній службі України розповіли, чи можуть виїхати з країни військовозобов'язані чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, інформує пресслужба ДПСУ. Для перетину кордону, крім документів, які засвідчують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не може бути призвана на військову службу та має право на виїзд з України."Візи іноземних держав не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним", - йдеться в повідомленні.

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