Чи можуть чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС

Чи можуть чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС
Виїхати за кордон можуть особи, які не підлягають призову або звільнені від нього. Утім, нерідко, коли вони отримують відмову від прикордонних служб через те, що не підготували необхідні документи.

У Державній прикордонній службі України розповіли, чи можуть виїхати з країни військовозобов'язані чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, інформує пресслужба ДПСУ.

Для перетину кордону, крім документів, які засвідчують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не може бути призвана на військову службу та має право на виїзд з України.

"Візи іноземних держав не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: візав ЄС, чоловіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною
Сьогодні, 11:00
У волинянина вилучили пістолет та набої
Сьогодні, 10:45
Чи можуть чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС
Сьогодні, 10:26
Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 1,5 млн грн бюджетних коштів
Сьогодні, 10:11
Колекцію фондів волинського музею поповнив боєприпас до гаубиці з фронту
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
На Волині директорку підприємства підозрюють у сприянні незаконному переправленні чоловіків за кордон На Волині директорку підприємства підозрюють у сприянні незаконному переправленні чоловіків за кордон
29 серпень, 15:32
На Волині п`ятеро чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон На Волині п`ятеро чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон
04 липень, 12:25
Через «Ягодин» троє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами Через «Ягодин» троє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами
30 червень, 11:08
Через «Ягодин» двоє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами Через «Ягодин» двоє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами
27 червень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 11:57
 0
Росія вербує білорусів для війни проти України і відправляє їх через свою територію, – Данілов
Сьогодні, 11:42
 0
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, які підозрюються у крадіжках
Сьогодні, 11:05
 0
ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною
Сьогодні, 11:00
 0
У волинянина вилучили пістолет та набої
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8