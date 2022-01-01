Колекцію фондів волинського музею поповнив боєприпас до гаубиці з фронту





Як розповів Юрій Велінець, об'єкт для музею з власної ініціативи привіз капелан Служби військових капеланів церкви "Скинія", нововолинець Павло Гаврилюк, який займається волонтерством з 2014 року.



Раніше музею, говорить Юрій Велінець, передавали й інші речі, пов'язані з повномасштабною війною, привезені з Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.



"Павло Гаврилюк привозив нам використаний ПЗРК Stinger, ракети протитанкові – ПТРК NLAW, уламки крилатих ракет, фюзеляж "Лелеки-100" та парашутну частину від "Орлан-10", – зазначив науковий співробітник музею.



Новий і раніше привезені експонати виставлятися наразі не будуть та знаходитимуться в фонді музею для використання в майбутній експозиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музейний фонд Нововолинського історичного музею 6 вересня поповнився новим воєнним експонатом, а саме використаним модульним пороховим зарядом до американської гаубиці M777 зі стволом калібру 155 міліметрів.Як розповів Суспільному провідний науковий співробітник, об'єкт для музею з власної ініціативи привіз капелан Служби військових капеланів церкви "Скинія", нововолинець, який займається волонтерством з 2014 року.Раніше музею, говорить Юрій Велінець, передавали й інші речі, пов'язані з повномасштабною війною, привезені з Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини."Павло Гаврилюк привозив нам використаний ПЗРК Stinger, ракети протитанкові – ПТРК NLAW, уламки крилатих ракет, фюзеляж "Лелеки-100" та парашутну частину від "Орлан-10", – зазначив науковий співробітник музею.Новий і раніше привезені експонати виставлятися наразі не будуть та знаходитимуться в фонді музею для використання в майбутній експозиції.

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