Колекцію фондів волинського музею поповнив боєприпас до гаубиці з фронту

Колекцію фондів волинського музею поповнив боєприпас до гаубиці з фронту
Музейний фонд Нововолинського історичного музею 6 вересня поповнився новим воєнним експонатом, а саме використаним модульним пороховим зарядом до американської гаубиці M777 зі стволом калібру 155 міліметрів.

Як розповів Суспільному провідний науковий співробітник Юрій Велінець, об'єкт для музею з власної ініціативи привіз капелан Служби військових капеланів церкви "Скинія", нововолинець Павло Гаврилюк, який займається волонтерством з 2014 року.

Раніше музею, говорить Юрій Велінець, передавали й інші речі, пов'язані з повномасштабною війною, привезені з Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

"Павло Гаврилюк привозив нам використаний ПЗРК Stinger, ракети протитанкові – ПТРК NLAW, уламки крилатих ракет, фюзеляж "Лелеки-100" та парашутну частину від "Орлан-10", – зазначив науковий співробітник музею.

Новий і раніше привезені експонати виставлятися наразі не будуть та знаходитимуться в фонді музею для використання в майбутній експозиції.
Колекцію фондів волинського музею поповнив боєприпас до гаубиці з фронту

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Теги: музей, Волинь, експонат
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