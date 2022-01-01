ЗСУ знищили 50 610 російських окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.



Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2097 (+20) од,

- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,

- артилерійських систем – 1194 (+15) од,

- РСЗВ – 300 (+4) од,

- засобів ППО - 156 (+0) од,

- літаків– 237 (+1) од,

- гелікоптерів – 208 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),

- крилатих ракет - 214 (+5),

- кораблів/катерів - 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,

- спеціальної техніки - 109 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2097 (+20) од,- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,- артилерійських систем – 1194 (+15) од,- РСЗВ – 300 (+4) од,- засобів ППО - 156 (+0) од,- літаків– 237 (+1) од,- гелікоптерів – 208 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),- крилатих ракет - 214 (+5),- кораблів/катерів - 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,- спеціальної техніки - 109 (+0).

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