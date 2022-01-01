ЗСУ знищили 50 610 російських окупантів

ЗСУ знищили 50 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2097 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
- артилерійських систем – 1194 (+15) од,
- РСЗВ – 300 (+4) од,
- засобів ППО - 156 (+0) од,
- літаків– 237 (+1) од,
- гелікоптерів – 208 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
- крилатих ракет - 214 (+5),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,
- спеціальної техніки - 109 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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