Курс валют у Луцьку 7 вересня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро продають за 40.22.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 вересня готівковий курс долара становить 40.85, продають його за 41.00.Про це повідомляє Мінфін.Євро продають за 40.22.Щодо польського злотого, то його продають за 8,49.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію