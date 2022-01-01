Війська РФ вбили в Україні 383 дитини

З початку широкомасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 383 дітей.Про це в Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора."Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.Вчора, 6 вересня, внаслідок ворожого обстрілу Баштанського району Миколаївської області загинула дитина. Також в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.