Війська РФ вбили в Україні 383 дитини
Сьогодні, 09:20
З початку широкомасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 383 дітей.
Про це в Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 6 вересня, внаслідок ворожого обстрілу Баштанського району Миколаївської області загинула дитина. Також в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Про це в Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 6 вересня, внаслідок ворожого обстрілу Баштанського району Миколаївської області загинула дитина. Також в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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