На Харківщині окупанти зазнають найбільших втрат: яка ситуація на усіх напрямках

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.Про це інформує Генштаб ЗСУ.З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БПЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.На Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області.На Харківському напрямку ворог обстріляв Прудянку, Чорноглазівку, Миронівку, Великі Проходи, Руську та Черкаську Лозову, Руські та Черкаські Тишки.На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки.На Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка.На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченка, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.На Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко.На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БПЛА – провів 34 вильоти.Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікують, їх вважають зниклими безвісти.Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.