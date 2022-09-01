Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні

Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні
Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, - пише "Українська правда".

"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту", – написав він. За словами Найєма, додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.

"Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях", – резюмував посадовець.

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Теги: Польща, Україна
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