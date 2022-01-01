Шольц пояснив, чому Німеччина не хоче постачати Україні танки

Шольц пояснив, чому Німеччина не хоче постачати Україні танки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконує, що його країна надає достатньо допомоги Україні, а замість танків може зосередить на постачанні артилерії та системам протиповітряної оборони.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, - пише Громадське.

Так канцлер відповів на запитання, чому Берлін досі не надав Києву танків чи бойових літаків. Він пропонує розподіляти між партнерами завдання з допомоги Україні.

«Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний поділ праці має сенс. Німеччина може робити акцент на протиповітряній обороні та артилерії», — додав він.

Шольц зазанчив, що Німеччина протягом кількох місяців постачає важке озброєння Україні, наприклад зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000.

«Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки», — сказав він.

Нагадаємо, німецьке видання Welt з посиланням на джерела українських урядових колах писало, що Олаф Шольц блокує постачання Україні 100 сучасних німецьких танків Leopard 2A7 навіть попри те, що компанія-виробник готова їх виготовити для українців.

За даними видання, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Німеччини просив Шольца схвалити постачання Києву цих танків. Втім Шольц так і не взяв на себе зобов'язань щодо схвалення постачання цих танків.

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Теги: Шольц, Німеччина. допомога, війна, Україна
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