«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах

«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах
Укрзалізниця вирішила покращити сервіс для пасажирів своїх поїздів. Зокрема, мова йде про обладнання туалетних кабін та засоби для миття вагонів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці”, - йдеться у повідомленні.
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах

На перших двох поїздах в рамках пілотного проєкту будуть протестовані:

мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;
замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
додали дозатори паперових рушників.
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах

Також в рамках пілоту пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах

Пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати це у провідника, а пасажири вагонів люкс (СВ) цей набір отримають у вартості квитка.

“Пілотні” вагони отримають пасажири потягів:

№75/76 Кривий Ріг — Київ
“Потяг до перемоги” (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

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Теги: Україна, потяг, Укрзалізниця
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