Луцькі футболісти-аматори дізналися, хто буде їхніми суперниками у чемпіонаті України





Інформацію про групи учасників опублікували на сайті ААФУ.



Сформовані групи учасників чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2022/2023. Учасники розділені на 2 групи:



Футболісти-аматори з Волині потрапили до групи №1. Їхніми суперниками стануть: ФК Куликів (Львівська область), Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська область), Варатик (Коломия, Івано-Франківська область), Колос (Полонне, Хмельницька область)

та Факел (Липовець, Вінницька область).



Перший матч футболісти з Луцька зіграють 10-го вересня у рідних стінах проти ФК "Агрон" з Великогаївської ОТГ Тернопільської області.

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