Луцькі футболісти-аматори дізналися, хто буде їхніми суперниками у чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
Стало відомо, їто буде суперником футбольного клубу "Луцьксантехмонтаж №536" у чемпіонаті України.
Інформацію про групи учасників опублікували на сайті ААФУ.
Сформовані групи учасників чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2022/2023. Учасники розділені на 2 групи:
Футболісти-аматори з Волині потрапили до групи №1. Їхніми суперниками стануть: ФК Куликів (Львівська область), Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська область), Варатик (Коломия, Івано-Франківська область), Колос (Полонне, Хмельницька область)
та Факел (Липовець, Вінницька область).
Перший матч футболісти з Луцька зіграють 10-го вересня у рідних стінах проти ФК "Агрон" з Великогаївської ОТГ Тернопільської області.
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Інформацію про групи учасників опублікували на сайті ААФУ.
Сформовані групи учасників чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2022/2023. Учасники розділені на 2 групи:
Футболісти-аматори з Волині потрапили до групи №1. Їхніми суперниками стануть: ФК Куликів (Львівська область), Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська область), Варатик (Коломия, Івано-Франківська область), Колос (Полонне, Хмельницька область)
та Факел (Липовець, Вінницька область).
Перший матч футболісти з Луцька зіграють 10-го вересня у рідних стінах проти ФК "Агрон" з Великогаївської ОТГ Тернопільської області.
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