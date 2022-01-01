В Україні остаточно заборонили «Партію Шарія»

Верховний Суд України за ініціативи СБУ остаточно заборонив діяльність проросійської «Партії Шарія».Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.Таке рішення суд ухвалив сьогодні в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу Президента і рішення РНБО.Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів «Партії Шарія» до:▪️ дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;▪️ поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;▪️ підриву державної безпеки;▪️ пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.Нагадаємо, у травні в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, зокрема, у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 111 (державна зрада)▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).За матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення російських структур.