ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч орків, або Добрі новини від ВолиньPost за 6 вересня

Президентповідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова."Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!" - зазначив він.З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 50 150 (+350) осіб,танків ‒ 2 077 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,артилерійських систем – 1 179 (+22) од,РСЗВ – 296 (+2) од,засобів ППО – 156 (+0) од,літаків – 236 (+0) од,гелікоптерів – 207 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),крилатих ракет – 209 (+4),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,спеціальної техніки – 109 (+2).Двоє волинських письменників у Луцьку представили нові книги: прозу "Та, що ламає вітер" представила, роман "Вифлеєм" –. Презентація творчих робіт відбулася в одній із місцевих книгарень.Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд.Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.З початком нового навчального року 1 млн 782 тис. українських учнів розпочали навчання лише у форматі онлайн. У зв’язку з цим є вкрай важливим доступ до електронних підручників, які можна знайти насамперед на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на сайтах відповідальних бізнесів.На порталі розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників.Луцька спортсменкапосіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових."Громадяни Росії не повинні мати легкого доступу в ЄС, і, звичайно, бути туристами в ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні прийняла пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - наголосила єврокомісар з внутрішніх справЗа її словами, ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.Єврокомісар додала, що громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, а також ускладниться отримання багаторазових віз. Вона сподівається, що Болгарія, Румунія та інші країни ЄС, які не входять до Шенгену, приймуть таке ж рішення.