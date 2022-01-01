ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч орків, або Добрі новини від ВолиньPost за 6 вересня
Сьогодні, 23:35
Як би складно не було, мужні українці та українки продовжують триматися і боронити свою Батьківщину вже 195-ий день. Кількість «хороших орків» у зведенні Генштабу ЗСУ невпинно збільшується, і це – не єдина добра новина.
У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 6 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.
"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!" - зазначив він.
ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 50 150 (+350) осіб,
танків ‒ 2 077 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,
артилерійських систем – 1 179 (+22) од,
РСЗВ – 296 (+2) од,
засобів ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 207 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
крилатих ракет – 209 (+4),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
спеціальної техніки – 109 (+2).
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги
Двоє волинських письменників у Луцьку представили нові книги: прозу "Та, що ламає вітер" представила Надія Гуменюк, роман "Вифлеєм" – Володимир Лис. Презентація творчих робіт відбулася в одній із місцевих книгарень.
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На Волині буде музей-шахта. ФОТО
Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд.
Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
З початком нового навчального року 1 млн 782 тис. українських учнів розпочали навчання лише у форматі онлайн. У зв’язку з цим є вкрай важливим доступ до електронних підручників, які можна знайти насамперед на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на сайтах відповідальних бізнесів.
На порталі розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників.
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Луцька спортсменка Аліна Бондарєва посіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.
Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.
Єврокомісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму з РФ
"Громадяни Росії не повинні мати легкого доступу в ЄС, і, звичайно, бути туристами в ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні прийняла пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - наголосила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон.
За її словами, ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.
Єврокомісар додала, що громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, а також ускладниться отримання багаторазових віз. Вона сподівається, що Болгарія, Румунія та інші країни ЄС, які не входять до Шенгену, приймуть таке ж рішення.
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У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 6 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.
"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!" - зазначив він.
ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 50 150 (+350) осіб,
танків ‒ 2 077 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,
артилерійських систем – 1 179 (+22) од,
РСЗВ – 296 (+2) од,
засобів ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 207 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
крилатих ракет – 209 (+4),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
спеціальної техніки – 109 (+2).
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги
Двоє волинських письменників у Луцьку представили нові книги: прозу "Та, що ламає вітер" представила Надія Гуменюк, роман "Вифлеєм" – Володимир Лис. Презентація творчих робіт відбулася в одній із місцевих книгарень.
Аби дізнатися більше про літературні новинки, натисніть на заголовок
На Волині буде музей-шахта. ФОТО
Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд.
Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
З початком нового навчального року 1 млн 782 тис. українських учнів розпочали навчання лише у форматі онлайн. У зв’язку з цим є вкрай важливим доступ до електронних підручників, які можна знайти насамперед на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на сайтах відповідальних бізнесів.
На порталі розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників.
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Луцька спортсменка Аліна Бондарєва посіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.
Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.
Єврокомісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму з РФ
"Громадяни Росії не повинні мати легкого доступу в ЄС, і, звичайно, бути туристами в ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні прийняла пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - наголосила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон.
За її словами, ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.
Єврокомісар додала, що громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, а також ускладниться отримання багаторазових віз. Вона сподівається, що Болгарія, Румунія та інші країни ЄС, які не входять до Шенгену, приймуть таке ж рішення.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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