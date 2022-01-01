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ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових

ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 077 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,
артилерійських систем – 1 179 (+22) од,
РСЗВ – 296 (+2) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 207 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
крилаті ракети – 209 (+4),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
спеціальна техніка / special equipment – 109 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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