ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових
Сьогодні, 09:30
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 077 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,
артилерійських систем – 1 179 (+22) од,
РСЗВ – 296 (+2) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 207 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
крилаті ракети – 209 (+4),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
спеціальна техніка / special equipment – 109 (+2).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 077 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,
артилерійських систем – 1 179 (+22) од,
РСЗВ – 296 (+2) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 207 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
крилаті ракети – 209 (+4),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
спеціальна техніка / special equipment – 109 (+2).
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