ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:



особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 077 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,

артилерійських систем – 1 179 (+22) од,

РСЗВ – 296 (+2) од,

засоби ППО – 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 207 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),

крилаті ракети – 209 (+4),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,

спеціальна техніка / special equipment – 109 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 077 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од,артилерійських систем – 1 179 (+22) од,РСЗВ – 296 (+2) од,засоби ППО – 156 (+0) од,літаків – 236 (+0) од,гелікоптерів – 207 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),крилаті ракети – 209 (+4),кораблі /катери – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment – 109 (+2).

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