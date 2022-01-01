Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у двох північних областях біля РФ





Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону, пише



"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він.



Демченко також зазначив, що створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України, на даний момент не фіксується.



Крім того, посилюється оборона кордонів з Білоруссю.



"Також кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - пояснив речник ДПСУ.



"Цей напрямок досить важливий", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з Росії.Про це речник Державної прикордонної службисказав в ефірі телемарафону, пише УНІАН "Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він.Демченко також зазначив, що створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України, на даний момент не фіксується.Крім того, посилюється оборона кордонів з Білоруссю."Також кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - пояснив речник ДПСУ."Цей напрямок досить важливий", - додав він.

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