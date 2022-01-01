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Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у двох північних областях біля РФ

Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у двох північних областях біля РФ
Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з Росії.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Демченко також зазначив, що створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України, на даний момент не фіксується.

Крім того, посилюється оборона кордонів з Білоруссю.

"Також кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - пояснив речник ДПСУ.

"Цей напрямок досить важливий", - додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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