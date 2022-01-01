З 2023 року українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію

З 2023 року українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію
Завдяки добровільній накопичувальній системі українці зможуть отримувати додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість

Відповідний проєкт закону № 7722 про казначейський пенсійний план зареєструвала Верховна Рада, пише ТСН.

Законопроєкт має на меті з 1 січня 2023 року надати громадянам України можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримають додаткове джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їхнє забезпечення в старості.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри, а управління активами - Казначейством.

Взяти участь у добровільній накопичувальній системі може виключно фізична особа, якій на дату укладання договору ще не виповнилось 65 років. Розмір накопичувального внеску визначається самим платником накопичувального внеску та є необмеженим. Для накопичувального внеску створюється індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

«Введення казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

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Теги: пенсія, накопичення
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Треба бути останнім дурнем щоб довіряти свої гроші банкам України
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