Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж

Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
5 вересня на Волині трапилося 5 пожеж, у тому числі 1 пожежа на відкритій території.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

У селі Садів Луцького району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, що загорівся через несправність електричної системи.

У місті Ківерці рятувальники приборкали горіння в будівлі гаража, спричинене коротким замиканням електромережі.

У селі Череваха Манеевицької громади вони ліквідували пожежу дерев’яної господарської будівлі. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищено 5 кубометрів дров і тонну соломи.

У селі Згорани Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу господарської соломи на присадибній ділянці. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На Ковельщині горіла суха трава в урочищі Шкабара. Вогонь охопив суху траву й чагарники на площі 0,25 га. Горіння загасили очевидці. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежі, ДСНС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
Сьогодні, 11:00
У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів
Сьогодні, 10:55
З 2023 року українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію
Сьогодні, 10:45
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Сьогодні, 10:30
Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у двох північних областях біля РФ
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
На Волині в пожежі згоріли дві автівки На Волині в пожежі згоріли дві автівки
12 травень, 12:50
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
13 квітень, 11:05
За добу на Волині сталося 7 пожеж За добу на Волині сталося 7 пожеж
11 квітень, 13:49
Волинянка спричинила пожежу у Воротневі Волинянка спричинила пожежу у Воротневі
22 березень, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
Сьогодні, 11:00
 0
У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів
Сьогодні, 10:55
 0
З 2023 року українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію
Сьогодні, 10:45
 0
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Сьогодні, 10:30
 0
Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у двох північних областях біля РФ
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8