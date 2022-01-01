Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
Сьогодні, 11:00
5 вересня на Волині трапилося 5 пожеж, у тому числі 1 пожежа на відкритій території.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У селі Садів Луцького району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, що загорівся через несправність електричної системи.
У місті Ківерці рятувальники приборкали горіння в будівлі гаража, спричинене коротким замиканням електромережі.
У селі Череваха Манеевицької громади вони ліквідували пожежу дерев’яної господарської будівлі. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищено 5 кубометрів дров і тонну соломи.
У селі Згорани Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу господарської соломи на присадибній ділянці. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Ковельщині горіла суха трава в урочищі Шкабара. Вогонь охопив суху траву й чагарники на площі 0,25 га. Горіння загасили очевидці. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У селі Садів Луцького району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, що загорівся через несправність електричної системи.
У місті Ківерці рятувальники приборкали горіння в будівлі гаража, спричинене коротким замиканням електромережі.
У селі Череваха Манеевицької громади вони ліквідували пожежу дерев’яної господарської будівлі. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищено 5 кубометрів дров і тонну соломи.
У селі Згорани Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу господарської соломи на присадибній ділянці. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Ковельщині горіла суха трава в урочищі Шкабара. Вогонь охопив суху траву й чагарники на площі 0,25 га. Горіння загасили очевидці. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
Сьогодні, 11:00
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