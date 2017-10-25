Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги

Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги
Двоє волинських письменників у Луцьку представили нові книги: прозу "Та, що ламає вітер" представила Надія Гуменюк, роман "Вифлеєм" – Володимир Лис. Презентація творчих робіт відбулася в одній із місцевих книгарень.

Як розповіла Суспільному Надія Гуменюк, в основі її твору – хроніка життя сільської вчительки на тлі історичних подій в Україні у минулому столітті. Каже: образ героїні не вигаданий.

"Роман про дівчину, яка приїхала на Волинь в село з Полтавщини, в неї закохується КГБіст, якого прислали вистежувати і добивати наших повстанців. Також в неї закохується хлопець з цього ж села, який навпаки перебуває під пресом влади", – розповіла авторка.
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги

Від біблійних часів до кінця 20 століття – такий діапазон роману-триптиху "Вифлеєм", – зазначив письменник Володимир Лис. Задум твору виник у 90-ті роки минулого століття. Говорить: у сюжеті зв’язані і цар Ірод, і німецький офіцер, і волинські селяни.
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги

"Пошук того дитяти, який Ірод вважає, що він має стати на його місце стати Царем. Друга частина – це вогонь, 39-44-ті роки з заходом в 50-ті, після сталінського періоду. Це і українсько-польський конфлікт, стосунки двох: поляка Збігнева і українки Яринки", – додав автор.

Книги волинських письменників видані у Харкові в червні цього року, – розповів директор видавництва Олександр Красовицький. Зараз друкарня, зі слів чоловіка, не працює.
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги

"Друкарні харківські працюють, але ми тепер не пишемо на книжках їхні адреси, бо одну з тих, де ми друкували книжки, - влучили, і знищили 2 поверхи з чотирьох ракетами С-300. Наша друкарня знаходиться в 3-ох кілометрах від лінії вогню, ми там працювати не можемо", – каже Олександр Красовицький.

На презентацію творчих доробків волинських письменників прийшла лучанка Анна Луцюк. Говорить: читає обох авторів.
Подружжя волинських письменників презентувало в Луцьку нові книги

"Століття Якова" – то любов найбільша. Надії Гуменюк дуже люблю "Вересові меди", книга про Луцьк – цим усе сказано. Читаємо, звичайно, намагаємось стежити за новинками", – зазначила жінка.

Довідково: Володимир Лис – літератор, журналіст, лауреат "Коронації слова", "Гранд-Коронації", а також Золотий письменник України-2016. Надія Гуменюк – українська поетеса, публіцистка та прозаїк. Володарка гран-прі Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" та всеукраїнських літературних премій.

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Теги: Волинь, письменники
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