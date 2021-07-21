На Волині померла етнографиня та фольклористка Олександра Кондратович
Сьогодні, 12:05
На 87-му році життя померла уродженка села Кримне Камінь-Каширського району, етнографиня, фольклористка, педагогиня, Почесний краєзнавець України Олександра Кондратович.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській РДА.
Вона була дослідницею народного мистецтва, лавреаткою премій різних рівнів – це свідчення багаторічної плідної та високопрофесійної роботи Олександри Павлівни, наповненої любов’ю та постійними творчими пошуками.
"Загалом її праці є духовною скарбницею нашого поліського краю, з якої можна почерпнути багато інформації про традиції, звичаї, історію та культуру. Саме тому Олександру Кондратович завше радо вітали на Камінь-Каширщині, де вона часто проводила зустрічі із земляками та презентувала свої нові доробки", - йдеться у повідомленні РДА.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській РДА.
Вона була дослідницею народного мистецтва, лавреаткою премій різних рівнів – це свідчення багаторічної плідної та високопрофесійної роботи Олександри Павлівни, наповненої любов’ю та постійними творчими пошуками.
"Загалом її праці є духовною скарбницею нашого поліського краю, з якої можна почерпнути багато інформації про традиції, звичаї, історію та культуру. Саме тому Олександру Кондратович завше радо вітали на Камінь-Каширщині, де вона часто проводила зустрічі із земляками та презентувала свої нові доробки", - йдеться у повідомленні РДА.
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