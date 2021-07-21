На Волині померла етнографиня та фольклористка Олександра Кондратович

На 87-му році життя померла уродженка села Кримне Камінь-Каширського району, етнографиня, фольклористка, педагогиня, Почесний краєзнавець УкраїниПро це повідомляють у Камінь-Каширській РДА.Вона була дослідницею народного мистецтва, лавреаткою премій різних рівнів – це свідчення багаторічної плідної та високопрофесійної роботи Олександри Павлівни, наповненої любов’ю та постійними творчими пошуками."Загалом її праці є духовною скарбницею нашого поліського краю, з якої можна почерпнути багато інформації про традиції, звичаї, історію та культуру. Саме тому Олександру Кондратович завше радо вітали на Камінь-Каширщині, де вона часто проводила зустрічі із земляками та презентувала свої нові доробки", - йдеться у повідомленні РДА.