Окупанти знову обстріляли Сумську область

Окупанти знову обстріляли Сумську область
Російські окупанти знову обстріляли Сумську область.

Про це 6 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написа він.

Очільник області також додав, що у селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

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Теги: Сумська область, окупанти, Росія
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