Окупанти знову обстріляли Сумську область





Про це 6 вересня Дмитро Живицький.



"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написа він.



Очільник області також додав, що у селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти знову обстріляли Сумську область.Про це 6 вересня повідомив очільник Сумської ОВА"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написа він.Очільник області також додав, що у селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

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