Окупанти знову обстріляли Сумську область
Сьогодні, 12:41
Російські окупанти знову обстріляли Сумську область.
Про це 6 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написа він.
Очільник області також додав, що у селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.
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Про це 6 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написа він.
Очільник області також додав, що у селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.
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