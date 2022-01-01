Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Відбулася чергова передача тіл: повернули 25 полеглих Героїв.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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