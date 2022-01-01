Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників





Про це



"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.



Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбулася чергова передача тіл: повернули 25 полеглих Героїв.Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України."Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти,та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію