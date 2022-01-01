Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина

Леоніда Тімцо з Турійської громади посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



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Леонід Тімцо народився 23 липня 1983 року в селі Купичів. На початку повномасштабних воєнних дій в лютому нинішнього року його одним із перших призвали до лав Збройних сил України. Проходив військову службу в 14-ій окремій Волинській механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Востаннє Леонід Тімцо виходив на зв'язок з рідними 7 березня. Загинув разом із побратимами у Бучанському районі на Київщині. І лише після звільнення цих територій від окупації вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою.



Довгий час тривала експертиза ДНК та упізнання рідними. Чин поховання відбувся 13 квітня у Свято-Преображенському храмі.



Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком у рідному селі на Пагорбі Слави, де земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн та Української повстанської армії.



Орден «За мужність» ІІІ ступеня мамі Надії Степанівні вручили представники Третього відділу Ковельського районного центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Владислав Оксентюк та підполковник Сергій Яровенко. Турійський селищний голова Олексій Безсмертний висловив Надії Степанівні слова подяки за сина та його героїзм і побажав, аби ще один син, який нині теж боронить Україну, повернувся якнайшвидше додому живим і здоровим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом Президента Україниз Турійської громади посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.Про це повідомили у Турійській селищній раді.Леонід Тімцо народився 23 липня 1983 року в селі Купичів. На початку повномасштабних воєнних дій в лютому нинішнього року його одним із перших призвали до лав Збройних сил України. Проходив військову службу в 14-ій окремій Волинській механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Востаннє Леонід Тімцо виходив на зв'язок з рідними 7 березня. Загинув разом із побратимами у Бучанському районі на Київщині. І лише після звільнення цих територій від окупації вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою.Довгий час тривала експертиза ДНК та упізнання рідними. Чин поховання відбувся 13 квітня у Свято-Преображенському храмі.Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком у рідному селі на Пагорбі Слави, де земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн та Української повстанської армії.Орден «За мужність» ІІІ ступеня мамівручили представники Третього відділу Ковельського районного центру комплектування і соціальної підтримки підполковникта підполковник. Турійський селищний головависловив Надії Степанівні слова подяки за сина та його героїзм і побажав, аби ще один син, який нині теж боронить Україну, повернувся якнайшвидше додому живим і здоровим.

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