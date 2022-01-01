Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 11:51
Указом Президента України Леоніда Тімцо з Турійської громади посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Леонід Тімцо народився 23 липня 1983 року в селі Купичів. На початку повномасштабних воєнних дій в лютому нинішнього року його одним із перших призвали до лав Збройних сил України. Проходив військову службу в 14-ій окремій Волинській механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Востаннє Леонід Тімцо виходив на зв'язок з рідними 7 березня. Загинув разом із побратимами у Бучанському районі на Київщині. І лише після звільнення цих територій від окупації вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою.
Довгий час тривала експертиза ДНК та упізнання рідними. Чин поховання відбувся 13 квітня у Свято-Преображенському храмі.
Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком у рідному селі на Пагорбі Слави, де земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн та Української повстанської армії.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня мамі Надії Степанівні вручили представники Третього відділу Ковельського районного центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Владислав Оксентюк та підполковник Сергій Яровенко. Турійський селищний голова Олексій Безсмертний висловив Надії Степанівні слова подяки за сина та його героїзм і побажав, аби ще один син, який нині теж боронить Україну, повернувся якнайшвидше додому живим і здоровим.
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Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Леонід Тімцо народився 23 липня 1983 року в селі Купичів. На початку повномасштабних воєнних дій в лютому нинішнього року його одним із перших призвали до лав Збройних сил України. Проходив військову службу в 14-ій окремій Волинській механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Востаннє Леонід Тімцо виходив на зв'язок з рідними 7 березня. Загинув разом із побратимами у Бучанському районі на Київщині. І лише після звільнення цих територій від окупації вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою.
Довгий час тривала експертиза ДНК та упізнання рідними. Чин поховання відбувся 13 квітня у Свято-Преображенському храмі.
Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком у рідному селі на Пагорбі Слави, де земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн та Української повстанської армії.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня мамі Надії Степанівні вручили представники Третього відділу Ковельського районного центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Владислав Оксентюк та підполковник Сергій Яровенко. Турійський селищний голова Олексій Безсмертний висловив Надії Степанівні слова подяки за сина та його героїзм і побажав, аби ще один син, який нині теж боронить Україну, повернувся якнайшвидше додому живим і здоровим.
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