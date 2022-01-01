Волинська тероборона просить жителів повідомляти про підозрілі дії

Волинська тероборона просить жителів повідомляти про підозрілі дії
Командування 100 Окремої бригади ТрО Волині продовжує збирати оперативну інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Йдеться про Ковельський, Камінь-Каширський райони, які межують із Республікою Білорусь.

Для цього цілодобово функціонує Центр Комунікації бригади. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.

Зв'язатися з центром можна за телефонами:

0682597218, 0505017807.

Також, зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.

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Теги: тероборона, Волинь, підозрілі дії
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