Волинська тероборона просить жителів повідомляти про підозрілі дії





Про це йдеться на



Йдеться про Ковельський, Камінь-Каширський райони, які межують із Республікою Білорусь.



Для цього цілодобово функціонує Центр Комунікації бригади. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.



Зв'язатися з центром можна за телефонами:



0682597218, 0505017807.



Також, зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування 100 Окремої бригади ТрО Волині продовжує збирати оперативну інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.Про це йдеться на сторінці бригади.Йдеться про Ковельський, Камінь-Каширський райони, які межують із Республікою Білорусь.Для цього цілодобово функціонує Центр Комунікації бригади. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.Зв'язатися з центром можна за телефонами:0682597218, 0505017807.Також, зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію