Волинська тероборона просить жителів повідомляти про підозрілі дії
Сьогодні, 13:00
Командування 100 Окремої бригади ТрО Волині продовжує збирати оперативну інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.
Про це йдеться на сторінці бригади.
Йдеться про Ковельський, Камінь-Каширський райони, які межують із Республікою Білорусь.
Для цього цілодобово функціонує Центр Комунікації бригади. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.
Зв'язатися з центром можна за телефонами:
0682597218, 0505017807.
Також, зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.
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Про це йдеться на сторінці бригади.
Йдеться про Ковельський, Камінь-Каширський райони, які межують із Республікою Білорусь.
Для цього цілодобово функціонує Центр Комунікації бригади. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.
Зв'язатися з центром можна за телефонами:
0682597218, 0505017807.
Також, зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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