 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання

Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 6 вересня, в Енергодарі прогримів потужний вибух. Після чого в місті зникло світло і водопостачання.

Про це повідомляє мер міста Дмитра Орлова.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз з`ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар протягом багатьох годин. Окупанти влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 11:51
У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів
Сьогодні, 10:55
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Сьогодні, 10:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випав з човна: на Волині втопився хлопець
Сьогодні, 14:00
Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
Сьогодні, 13:48
Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 13:25
На Волині буде музей-шахта. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Волинська тероборона просить жителів повідомляти про підозрілі дії
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 11:51
У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів
Сьогодні, 10:55
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Сьогодні, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд конфіскував у пенсіонерки 70 кг фруктів, які вона продавала з рук у Луцьку
Сьогодні, 14:30
 0
ПриватБанк зробив важливу заяву про продаж доларів у касах
Сьогодні, 14:16
 0
Випав з човна: на Волині втопився хлопець
Сьогодні, 14:00
 0
Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
Сьогодні, 13:48
 0
Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8