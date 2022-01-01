Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 13:25
Сьогодні, 6 вересня, в Енергодарі прогримів потужний вибух. Після чого в місті зникло світло і водопостачання.
Про це повідомляє мер міста Дмитра Орлова.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз з`ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар протягом багатьох годин. Окупанти влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС.
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Про це повідомляє мер міста Дмитра Орлова.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз з`ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар протягом багатьох годин. Окупанти влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС.
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