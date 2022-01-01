«Працювала» група ударних вертольотів: Росія обстріляла Енергодар та територію ЗАЕС
Сьогодні, 11:05
Окупанти обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС в день запланованого візиту Місії МАГАТЕ.
Про це повідомили у ГУР МОУ.
Зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.
Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів.
"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу Місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - наголошують у розвідці.
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Про це повідомили у ГУР МОУ.
Зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.
Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів.
"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу Місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - наголошують у розвідці.
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