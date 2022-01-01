 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Працювала» група ударних вертольотів: Росія обстріляла Енергодар та територію ЗАЕС

«Працювала» група ударних вертольотів: Росія обстріляла Енергодар та територію ЗАЕС
Окупанти обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС в день запланованого візиту Місії МАГАТЕ.

Про це повідомили у ГУР МОУ.

Зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів.

"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу Місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - наголошують у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни
Сьогодні, 09:44
Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців, – ЗМІ
Сьогодні, 09:25
190 доба війни: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
Сьогодні, 08:59
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
31 серпень, 17:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі
Сьогодні, 11:25
У Луцьку – аварія: зіткнулися Peugeot та Lanos
Сьогодні, 11:13
«Працювала» група ударних вертольотів: Росія обстріляла Енергодар та територію ЗАЕС
Сьогодні, 11:05
Під колеса потяга потрапив 71-річний лучанин: його госпіталізували до реанімації
Сьогодні, 10:45
На Волині легковик зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна дівчина
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни
Сьогодні, 09:44
Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців, – ЗМІ Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців, – ЗМІ
Сьогодні, 09:25
190 доба війни: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня 190 доба війни: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
Сьогодні, 08:59
МАГАТЕ хоче, щоб на Запорізькій АЕС постійно перебував інспектор організації МАГАТЕ хоче, щоб на Запорізькій АЕС постійно перебував інспектор організації
Сьогодні, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минуло 1 вересня у Маріуполі
Сьогодні, 12:04
 0
Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі
Сьогодні, 11:25
 0
У Луцьку – аварія: зіткнулися Peugeot та Lanos
Сьогодні, 11:13
 0
«Працювала» група ударних вертольотів: Росія обстріляла Енергодар та територію ЗАЕС
Сьогодні, 11:05
 0
Під колеса потяга потрапив 71-річний лучанин: його госпіталізували до реанімації
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8