Під колеса потяга потрапив 71-річний лучанин: його госпіталізували до реанімації

Під колеса потяга потрапив 71-річний лучанин: його госпіталізували до реанімації
31 серпня у Луцьку під колеса потяга потрапив 71-річний місцевий житель. Чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, потяг, лучанин
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