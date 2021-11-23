Під колеса потяга потрапив 71-річний лучанин: його госпіталізували до реанімації





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 серпня у Луцьку під колеса потяга потрапив 71-річний місцевий житель. Чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.Слідство триває.

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