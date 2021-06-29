У Луцьку 6-річна дівчинка каталася на велосипеді і загубилася





Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.



Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили 6-річну дівчинку, яка розповіла, за якою адресою проживає.



Патрульні перевірили інформацію та вирішили доставити дитину додому. Двері відчинила бабуся, якій передали дівчинку. Також патрульні провели профілактичну бесіду з батьками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 31 серпня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що на вулиці Арцеулова, що в Луцьку, знайшов дитину, яка каталася на велосипеді і загубилася.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили 6-річну дівчинку, яка розповіла, за якою адресою проживає.Патрульні перевірили інформацію та вирішили доставити дитину додому. Двері відчинила бабуся, якій передали дівчинку. Також патрульні провели профілактичну бесіду з батьками.

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