У Луцьку 6-річна дівчинка каталася на велосипеді і загубилася
Сьогодні, 10:17
Вчора, 31 серпня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що на вулиці Арцеулова, що в Луцьку, знайшов дитину, яка каталася на велосипеді і загубилася.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили 6-річну дівчинку, яка розповіла, за якою адресою проживає.
Патрульні перевірили інформацію та вирішили доставити дитину додому. Двері відчинила бабуся, якій передали дівчинку. Також патрульні провели профілактичну бесіду з батьками.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили 6-річну дівчинку, яка розповіла, за якою адресою проживає.
Патрульні перевірили інформацію та вирішили доставити дитину додому. Двері відчинила бабуся, якій передали дівчинку. Також патрульні провели профілактичну бесіду з батьками.
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