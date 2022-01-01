Як у місті на Волині готуються до старту опалювального сезону





Про це розповів Сергій Коба.



Під час опалювального сезону твердопаливні котли забезпечуватимуть теплом оселі містян. На реконструкцію котельні з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень, – розповів директор комунального підприємства Сергій Коба. Говорить: кожен новий котел має циклони-утилізатори.



"Бетонна основа, на якій буде стояти два твердопаливних котли. Ми вирішили не відмовлятися, не демонтувати газові котли, які є тут поруч. При крайній потребі або в подальшій перспективі можливо будуть задіяні. Тут ще стоїть котел, якій нагріватиме гарячу воду для нашого населення", – каже керівник підприємства.



Всього у Володимирі є 20 котелень, із яких сім мають твердопаливні котли. Їх використання заощадить до 10 % газу в опалювальний період.



У новому опалювальному сезону комунальники прогнозують значне навантаження на електромережі. Аби запобігти пожежам у багатоквартирних будинках, яким понад пів сотні років, замінюють стару проводку на нову, – розповів директор комунального підприємства "Управляюча житлова компанія" Роман Лисюк.



З його слів, у місцях загального користування було багато пожеж: горіли електрощитові, не витримує захист і саме електропроводка.



"Ми замінили загальні мережі електропостачання від вводу в будинок до лічильників обліку електричної енергії вже у 14 під’їздах, замінили капітально, ще плануємо в чотирьох під’їздах замінити. Безпосередньо в будинку на вулиці Поліської Січі, 57, проводяться роботи", – каже комунальник.



На заміну електропроводки з міського бюджету виділили майже пів мільйона гривень. Впродовж місяця планують замінити 2,5 кілометри дротів, – сказав Роман Лисюк.



Мешканці ОСББ "Мрія" у Володимирі теж готуються до холодів. У двох дев’ятиповерхівках замінили вікна та балконні двері на енергозберігаючі. Нині тут, говорить мешканка одного з будинків, голова об’єднання ОСББ Людмила Власюк, утепляють фасад.



"Проводяться роботи по зовнішньому утепленню будинку – стіни. Крім того, утеплюємо технічні поверхи в обох будинках: буде утеплено цоколь, відмостка", – каже мешканка будинку.



На ці роботи, додала голова правління ОСББ, витратять 16 мільйонів гривень, з яких 30 % мешканці взяли у кредит, а 70 % оплачує Державний Фонд Енергоефективності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній із котелень у місті Володимирі, що надає послуги для 1,5 тисячі споживачів, проводять підготовку до опалювального сезону. Комунальники встановлюють твердопаливний котел, після чого монтуватимуть димову трубу, утилізатори та два котли.Про це розповів Суспільному директор "Володимиртепла"Під час опалювального сезону твердопаливні котли забезпечуватимуть теплом оселі містян. На реконструкцію котельні з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень, – розповів директор комунального підприємства Сергій Коба. Говорить: кожен новий котел має циклони-утилізатори."Бетонна основа, на якій буде стояти два твердопаливних котли. Ми вирішили не відмовлятися, не демонтувати газові котли, які є тут поруч. При крайній потребі або в подальшій перспективі можливо будуть задіяні. Тут ще стоїть котел, якій нагріватиме гарячу воду для нашого населення", – каже керівник підприємства.Всього у Володимирі є 20 котелень, із яких сім мають твердопаливні котли. Їх використання заощадить до 10 % газу в опалювальний період.У новому опалювальному сезону комунальники прогнозують значне навантаження на електромережі. Аби запобігти пожежам у багатоквартирних будинках, яким понад пів сотні років, замінюють стару проводку на нову, – розповів директор комунального підприємства "Управляюча житлова компанія"З його слів, у місцях загального користування було багато пожеж: горіли електрощитові, не витримує захист і саме електропроводка."Ми замінили загальні мережі електропостачання від вводу в будинок до лічильників обліку електричної енергії вже у 14 під’їздах, замінили капітально, ще плануємо в чотирьох під’їздах замінити. Безпосередньо в будинку на вулиці Поліської Січі, 57, проводяться роботи", – каже комунальник.На заміну електропроводки з міського бюджету виділили майже пів мільйона гривень. Впродовж місяця планують замінити 2,5 кілометри дротів, – сказав Роман Лисюк.Мешканці ОСББ "Мрія" у Володимирі теж готуються до холодів. У двох дев’ятиповерхівках замінили вікна та балконні двері на енергозберігаючі. Нині тут, говорить мешканка одного з будинків, голова об’єднання ОСББ, утепляють фасад."Проводяться роботи по зовнішньому утепленню будинку – стіни. Крім того, утеплюємо технічні поверхи в обох будинках: буде утеплено цоколь, відмостка", – каже мешканка будинку.На ці роботи, додала голова правління ОСББ, витратять 16 мільйонів гривень, з яких 30 % мешканці взяли у кредит, а 70 % оплачує Державний Фонд Енергоефективності.

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