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Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців, – ЗМІ

Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців, – ЗМІ
Згідно з новими даними американської розвідки, Росія відчуває "серйозну нестачу живої сили" у війні проти України і почне вербувати засуджених.

Про це повідомляє The Associated Press, CNN із посиланням на джерела, пише Українська правда.

За його словами, Росія прагне вирішити проблему дефіциту військ частково шляхом примусу солдатів, поранених раніше на війні, повертатися до бойових дій, найму персоналу з приватних охоронних компаній і навіть вербування з в'язниць.

Чиновник додав, що розвідка США визначила, що один із кроків, який Міністерство оборони Росії, як очікується, зробить найближчим часом, це вербування засуджених в Україні злочинців для призову "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

Приватна військова компанія "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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