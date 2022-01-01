Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни
Сьогодні, 09:44
Втрати Росії на війні в Україні становлять 48 350 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 997 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
РСЗВ – 287 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
спеціальної техніки – 104 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 997 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
РСЗВ – 287 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
спеціальної техніки – 104 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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