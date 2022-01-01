Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:



особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 997 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,

артилерійських систем – 1 115 (+24) од,

РСЗВ – 287 (+2) од,

засобів ППО – 153 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,

спеціальної техніки – 104 (+1) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати Росії на війні в Україні становлять 48 350 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 997 (+23) од,бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,артилерійських систем – 1 115 (+24) од,РСЗВ – 287 (+2) од,засобів ППО – 153 (+1) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 205 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,крилатих ракет – 196 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,спеціальної техніки – 104 (+1) од.Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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