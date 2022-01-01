Курс валют у Луцьку 1 вересня

Курс валют у Луцьку 1 вересня
1 вересня готівковий курс долара становить 40.55, продають його за 40.68.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за 40.43.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,50.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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