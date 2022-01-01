Оборонець Маріуполя з Волині потрапив на шпальти німецького журналу
Сьогодні, 08:35
Уродженець Любешова Владислав Пасевич, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».
Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф Крістофер Очіконе, - пише районна газета "Нове життя".
У його дописі йдеться: «Зустріти молодих людей із такими травмами завжди шок. Ви думаєте про те, як їхні життя назавжди зміняться через очевидні фізичні травми, і задумуєшся, як їхні невидимі емоційні та психологічні травми вплинуть на них завтра та в наступні роки. Не дивно, що хлопці розповіли нам декілька героїчних історій. І, звичайно, жоден із героїчних вчинків, які вони описували, не був їхнім власним: всі говорили лише про те, що зробили їхні товариші, щоб захистити один одного та свою Батьківщину. Вони також були зухвалими. Кожен сказав, що знову зробить те, що робив, і що травми не завадять їм працювати над звільненням України від загарбників».
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Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф Крістофер Очіконе, - пише районна газета "Нове життя".
У його дописі йдеться: «Зустріти молодих людей із такими травмами завжди шок. Ви думаєте про те, як їхні життя назавжди зміняться через очевидні фізичні травми, і задумуєшся, як їхні невидимі емоційні та психологічні травми вплинуть на них завтра та в наступні роки. Не дивно, що хлопці розповіли нам декілька героїчних історій. І, звичайно, жоден із героїчних вчинків, які вони описували, не був їхнім власним: всі говорили лише про те, що зробили їхні товариші, щоб захистити один одного та свою Батьківщину. Вони також були зухвалими. Кожен сказав, що знову зробить те, що робив, і що травми не завадять їм працювати над звільненням України від загарбників».
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