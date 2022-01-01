Оборонець Маріуполя з Волині потрапив на шпальти німецького журналу

Владислав Пасевич, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».



Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф Крістофер Очіконе, - пише районна газета



У його дописі йдеться: «Зустріти молодих людей із такими травмами завжди шок. Ви думаєте про те, як їхні життя назавжди зміняться через очевидні фізичні травми, і задумуєшся, як їхні невидимі емоційні та психологічні травми вплинуть на них завтра та в наступні роки. Не дивно, що хлопці розповіли нам декілька героїчних історій. І, звичайно, жоден із героїчних вчинків, які вони описували, не був їхнім власним: всі говорили лише про те, що зробили їхні товариші, щоб захистити один одного та свою Батьківщину. Вони також були зухвалими. Кожен сказав, що знову зробить те, що робив, і що травми не завадять їм працювати над звільненням України від загарбників».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Любешова, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф, - пише районна газета "Нове життя" У його дописі йдеться: «Зустріти молодих людей із такими травмами завжди шок. Ви думаєте про те, як їхні життя назавжди зміняться через очевидні фізичні травми, і задумуєшся, як їхні невидимі емоційні та психологічні травми вплинуть на них завтра та в наступні роки. Не дивно, що хлопці розповіли нам декілька героїчних історій. І, звичайно, жоден із героїчних вчинків, які вони описували, не був їхнім власним: всі говорили лише про те, що зробили їхні товариші, щоб захистити один одного та свою Батьківщину. Вони також були зухвалими. Кожен сказав, що знову зробить те, що робив, і що травми не завадять їм працювати над звільненням України від загарбників».

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