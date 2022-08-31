США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України

США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.

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Теги: США, допомога, Україна, війна
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