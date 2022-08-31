США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
Сьогодні, 06:31
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда".
"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.
Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.
У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.
США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.
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Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда".
"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.
Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.
У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.
США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.
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