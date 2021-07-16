Юні важкоатлети з Волині завоювали низку нагород на Чемпіонаті Європи

Шестеро волинян взяли участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат та юнаків до 15 та до 17 років, що проходив із 9-го по 18 серпня 2022 року в польському місті Рашин.Софія Козак, Анна Король, Олександра Чмух, Катерина Мелащук, Михайло Новосад та Богдан Нікітін представили нашу країну й область на європейській арені. Вони посіли перше, друге, третє, двоє четвертих, та сьоме місця відповідно, - йдеться на сайті Волинської ОВА.Перший заступник голови ОДАспільно з головою облради Григорієм Недопадом та його заступником Юрієм Поліщуком привітали спортсменів з високими результатами та вручили подарунки.«Вітаємо вас з першістю. Це заслуги, як ваші, так і тренерів та батьків. Вони підтримують, допомагають, мотивують та роблять усе, щоб ви були найкращі. Бажаємо не зупинятися на досягнутому та подальших спортивних успіхів. Окрім того, не забувайте про навчання, адже освіта також важлива, – зазначив Сергій Мовенко. – Усі знають, що на Волині найкрасивіші дівчата, а завдяки вам дізналися, що ще й найсильніші».Важкоатлети розповіли, що й надалі будуть продовжувати займатися спортом та покращувати свої результати.Вихованці відділення важкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи «Камінь-Каширської міської ради Волинської області»:Софія Козак – кандидат в майстри спорту України, багаторазова чемпіонка України до 13 та до 15 років, учасниця чемпіонату Європи серед дівчат у 2021 році та абсолютна чемпіонка Європи серед дівчат до 15 років у 2022 році.Анна Король – кандидат в майстри спорту України, чемпіонка України до 15 років, срібна призерка чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років у 2022 році.Олександра Чмух – кандидат в майстри спорту України, дворазова чемпіонка України до 13 років, чемпіонка України до 15 років, бронзова призерка чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років у 2022 році. Рекордсменка України до 13 років.Катерина Мелащук – кандидат в майстри спорту України, чемпіонка України до 13 та до 15 років, учасниця чемпіонатів Європи серед дівчат до 15 років у 2021 та 2022 роках. Рекордсменка України до 13 років та 15 років.Тренери-викладачі – Валентин Андрусь та Богдан Андрусь.Спортсмени відділення важкої атлетики Люблинецької дитячо-юнацької спортивної школи:Михайло Новосад – кандидат в майстри спорту України, чемпіон України до 13 років та до 15 років, учасник чемпіонатів Європи серед юнаків до 15 років у 2021 та 2022 роках. У ривку – срібний призер чемпіонату Європи 2022 року, а в сумі двоборства – 4 місце.Богдан Нікітін – кандидат в майстри спорту України, чемпіон України до 13 років, срібний призер чемпіонату України до 15 років, учасник чемпіонатів Європи серед юнаків до 15 років у 2021 році (8 місце) та у 2022 році (7 місце).Тренер-викладач – Дмитро Чеховський.