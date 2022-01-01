У Міноборони хочуть скоротити список спеціальностей жінок, які підпадають під військовий облік.





Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, - пише



Зараз над законопроєктом іде робота разом з профільним комітетом Верховной Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - повідомила Маляр.



За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.



"Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - пояснила заступниця міністра оборони.



Вона ще раз нагадала, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік.



"Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою", – наголосила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони розробило законопроєкт щодо скорочення переліку спеціальностей жінок, які підпадають під військовий облік.Про це розповіла заступниця міністра оборони, - пише "Газета ua" Зараз над законопроєктом іде робота разом з профільним комітетом Верховной Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки."Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - повідомила Маляр.За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку."Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - пояснила заступниця міністра оборони.Вона ще раз нагадала, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік."Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою", – наголосила Маляр.

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