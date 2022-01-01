МАГАТЕ хоче, щоб на Запорізькій АЕС постійно перебував інспектор організації

МАГАТЕ хоче, щоб на Запорізькій АЕС постійно перебував інспектор організації
В МАГАТЕ розраховують на те, що вони зможуть постійно перебувати на території Запорізької АЕС.

Цього четверга, 1 вересня, інспектори МАГАТЕ отримають доступ до Запорізької АЕС. Вони сподіваються зсередини наглядати на ситуацією на ЗАЕС. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на BBC.

"Ми готуємося до справжньої роботи, яка розпочнеться завтра (1 вересня - ред.). Ми спробуємо встановити постійну присутність агентства, починаючи від цього моменту", - заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Нагадаємо, у середу, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівці Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Найближчим часом вони планують відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, який очолив місію на ЗАЕС, у разі потреби вона може бути продовжена

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Теги: МАГАТЕ, ЗАЕС, війна, Україна, росія
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