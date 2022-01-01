На день ближчі до перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 31 серпня
31 серпень, 23:34
Минає літо, а разом із ним – сто вісімдесят п'ята доба пекельної боротьби. Ми не злякалися, не відступили і не зламалися. Не ми розпочинали цю велику війну, утім нам її завершувати. Попереду багато важких днів, але й наша перемога все ближче!
Тож фокусуймося на добрих новинах. До прикладу, сьогодні, 31 серпня, нагадаємо вам про таке:
Компенсацію за прихисток переселенців зможе отримати будь-який громадянин: деталі
У рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.
Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.
За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків
Росія втратила на війні проти України вже 47 900 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 47900 (+350) осіб;
танків - 1974 (+20);
бойових броньованих машин - 4312 (+18);
артилерійських систем - 1091 (+12);
РСЗВ - 285 (+3);
засобів ППО - 152 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 204 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
крилатих ракет - 196 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
спеціальної техніки - 103 (+0).
На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3
На Любешівщині місцеві абулаторії отримають 10 станцій супутникового зв’язку STARLINK V3. Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Зокрема, Баженова — на Глиняну, Мічуріна — на Золоту, Попова — на вулицю Конотопської битви, Пржевалського — на вулицю Тильну, Путінцева — на Волонтерську, Старова — на вулицю Пластову, Сурикова — на вулицю Шістдесятників, Черняховського — на вулицю Гімназійну.
Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.
Волинський прикордонник виборов «золото» на турнірі з тенісу
Офіцер Волинського прикордонного загону Василь Салівончик посів перше місце з тенісу серед військовослужбовців та учасників бойових дій.
Змагання відбулися в рамках міжнародного турніру з настільного тенісу “Кубок Анатолія Строкатова“, який минулого тижня провели у Львові.
Усього впродовж турніру Василь зіграв дев'ять складних ігор. Не дивлячись на те, що суперники у нього були досить сильні, він все ж таки виявився спритнішим, і «золото» опинилося в його руках.
Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Колектив Княгининівської музичної школи дає вуличні концерти у Луцьку. Таким чином долучається до збору грошей на потреби Збройних сил України.
На потреби Володимирського ТМО передали авто
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Володимирі 30 серпня передав автомобіль для потреб місцевої лікарні
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
У Луцьку ім’я пані Лариси добре відоме. Вона – співвласниця легендарної «сонячної» кав’ярні «Старе місто», у якій працює молодь із синдромом Дауна, зокрема – і її син. Жінка відстоює інтереси та права людей з інвалідністю, бо добре знає, наскільки це важливо. Крім активної соціальної та громадської діяльності, допомагає українським воїнам. Волонтерити почала задовго до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого – заснувала волонтерський штаб «Старе місто».
Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО
Фельдшер 14 окремої механізованї бригади імені князя Романа Великого допомагає побратимам та навіть підліковує місцевих тварин із прифронтових сіл.
До Луцька приїхали іноземні волонтери з піца-мобілем. ВІДЕО
У Луцьку волонтери з Грузії, Шотландії, Франції та Уганди пригощали піцою переселенців. Вуличну кухню 31 серпня облаштували в піца-мобілях на території релігійної громади Української Євангельської Церкви у районі ЛПЗ
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Тож фокусуймося на добрих новинах. До прикладу, сьогодні, 31 серпня, нагадаємо вам про таке:
Компенсацію за прихисток переселенців зможе отримати будь-який громадянин: деталі
У рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.
Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.
За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків
Росія втратила на війні проти України вже 47 900 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 47900 (+350) осіб;
танків - 1974 (+20);
бойових броньованих машин - 4312 (+18);
артилерійських систем - 1091 (+12);
РСЗВ - 285 (+3);
засобів ППО - 152 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 204 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
крилатих ракет - 196 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
спеціальної техніки - 103 (+0).
На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3
На Любешівщині місцеві абулаторії отримають 10 станцій супутникового зв’язку STARLINK V3. Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Зокрема, Баженова — на Глиняну, Мічуріна — на Золоту, Попова — на вулицю Конотопської битви, Пржевалського — на вулицю Тильну, Путінцева — на Волонтерську, Старова — на вулицю Пластову, Сурикова — на вулицю Шістдесятників, Черняховського — на вулицю Гімназійну.
Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.
Волинський прикордонник виборов «золото» на турнірі з тенісу
Офіцер Волинського прикордонного загону Василь Салівончик посів перше місце з тенісу серед військовослужбовців та учасників бойових дій.
Змагання відбулися в рамках міжнародного турніру з настільного тенісу “Кубок Анатолія Строкатова“, який минулого тижня провели у Львові.
Усього впродовж турніру Василь зіграв дев'ять складних ігор. Не дивлячись на те, що суперники у нього були досить сильні, він все ж таки виявився спритнішим, і «золото» опинилося в його руках.
Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Колектив Княгининівської музичної школи дає вуличні концерти у Луцьку. Таким чином долучається до збору грошей на потреби Збройних сил України.
На потреби Володимирського ТМО передали авто
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Володимирі 30 серпня передав автомобіль для потреб місцевої лікарні
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
У Луцьку ім’я пані Лариси добре відоме. Вона – співвласниця легендарної «сонячної» кав’ярні «Старе місто», у якій працює молодь із синдромом Дауна, зокрема – і її син. Жінка відстоює інтереси та права людей з інвалідністю, бо добре знає, наскільки це важливо. Крім активної соціальної та громадської діяльності, допомагає українським воїнам. Волонтерити почала задовго до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого – заснувала волонтерський штаб «Старе місто».
Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО
Фельдшер 14 окремої механізованї бригади імені князя Романа Великого допомагає побратимам та навіть підліковує місцевих тварин із прифронтових сіл.
До Луцька приїхали іноземні волонтери з піца-мобілем. ВІДЕО
У Луцьку волонтери з Грузії, Шотландії, Франції та Уганди пригощали піцою переселенців. Вуличну кухню 31 серпня облаштували в піца-мобілях на території релігійної громади Української Євангельської Церкви у районі ЛПЗ
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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