Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО

Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО
Фельдшер 14 окремої механізованї бригади імені князя Романа Великого допомагає побратимам та навіть підліковує місцевих тварин із прифронтових сіл.

Андрій - батько чотирьох дітей, власник ветеринарної аптеки та клініки, очільник чималого колективу. Наприкінці лютого, коли ворог зайшов у сусідню з Андрієвою область, він пішов у військкомат, - йдеться на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

"Я зрозумів, що маю якось захищати свою сім’ю. Тому рішення йти служити було єдино правильним", - розповідає військовослужбовець волинської бригади.
Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО

Зараз Андрій – фельдшер медичного пункту одного з підрозділів нашої Князівської 14 окремої механізованої бригади. Каже, фізіологія людей і тварин, як і надання їм медичної допомоги насправді, за винятком деяких нюансів, не дуже відрізняються.

"Тому лікуємо і тих, і тих", - усміхається Андрій.

Крім побратимів, яким необхідна медична допомога, до Андрія «приходять» і чотирилапі пацієнти, собаки, чимало з яких лишилися без господарів, що виїхали з прифронтового села, коти, а днями, каже Андрій, була навіть корова, в якої проблема з ногою. Всім надав допомогу.
Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО

Наш побратим ще й неабиякий пасічник, і хоча, жартує, бджіл ще не доводилося лікувати, привів до ладу вже дві покинуті пасіки.

Єдиний із «пацієнтів», кого можна застати в медпункті – малий Фурсик. Мабуть, тому, що він тут живе. У Фурсика чудовий апетит, але проблеми з очима, які Андрій зараз лікує.
Медик 14 ОМБр підліковує тварин з прифронтових сіл та впорядковує пасіки. ФОТО

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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна
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